Экс-глава Третьяковской галереи Валентин Родионов умер в возрасте 88 лет
С грустью сообщаем о кончине Валентина Алексеевича Родионова, академика Российской академии художеств и бывшего генерального директора Государственной Третьяковской галереи, который ушел из жизни на 89-м году. Об этом стало известно из официального Telegram-канала РАХ.
Родионов, окончивший Московский архитектурный институт в 1960 году, занимал значительные посты в области архитектуры и культуры, включая должности заместителя начальника ГлавАПУ Мособлисполкома и заместителя министра культуры РСФСР. В 1993 году он был назначен гендиректором Третьяковской галереи, где под его руководством была проведена масштабная реконструкция и создана постоянная экспозиция русского искусства XX века.
Его деятельность способствовала популяризации отечественного изобразительного искусства, и при его участии выходили многотомные каталоги и альбомы о художниках. Российская академия художеств и вся культура страны понесли тяжелую утрату. Мы выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Валентина Алексеевича Родионова.
