Экс-глава Третьяковской галереи Валентин Родионов умер в возрасте 88 лет

03 сентября 2025, 08:42

Фото: iStock/Diy13

С грустью сообщаем о кончине Валентина Алексеевича Родионова, академика Российской академии художеств и бывшего генерального директора Государственной Третьяковской галереи, который ушел из жизни на 89-м году. Об этом стало известно из официального Telegram-канала РАХ.