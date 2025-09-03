Роман с Марьяновым, брак с Тодоровским и ранняя смерть: что случилось с актрисой Евгенией Брик
Фильмография актрисы Евгении Брик насчитывает чуть больше 40 работ в кино и сериалах, правда во многих из них ей доставались второстепенные роли. Но она была такой яркой на экране, что не заметить её было практически невозможно. О творчестве, личной жизни и причинах смерти артистки читайте в материале «Радио 1».
Путь к мечте: Евгении Брик
Евгения Брик стала задумываться об актёрстве уже в школьные годы. С детства Евгению и младшую сестру Леру родители приобщали к искусству и литературе, вместе они посещали значимые театральные постановки. Кроме того, Брик, будучи ребёнком, работала моделью, демонстрировала одежду для детей, участвовала в съёмках в массовке. В старших классах актриса сменила английскую школу на школу при Щукинском училище.
Актёрское образование Евгения получила в ГИТИСе. Уже в институте Брик начала сниматься в небольших ролях в кино. За работу в «Подмосковной элегии» она была удостоена приза за лучший дебют на IV Фестивале телевизионного кино «Сполохи». Тогда она ещё носила свою настоящую фамилию, лишь в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» в титрах появилась Евгения Брик. Также актриса снялась в фильмах, таких как «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Одесса».
Роман с Дмитрием Марьяновым и брак с Тодоровским: личная жизнь актрисы
До знакомства с мужем — режиссёром Валерием Тодоровским — актриса несколько лет встречалась с Дмитрием Марьяновым. По слухам, актриса ждала от него официального предложения. Однако Марьянов вовсе не спешил вести Евгению в загс, не зря у него была репутация закоренелого холостяка. Брик ему очень нравилась, но он не думал о том, что девушка не захочет долго жить в неопределённости. Правда, с Валерием Тодоровским тоже поначалу было всё не слишком ясно, ведь он был женат.
В первый раз они встретились на кастинге в сериал «Закон», продюсером которого выступал Тодоровский. 19-летняя Евгения понравилась режиссёру Александру Велединскому, но она явно не подходила на роль по возрасту. Он решил посоветоваться с Тодоровским. И последний, посмотрев пробы, решил сам поговорить с Евгенией. Он долго объяснял ей, что её вины нет, пробы она не провалила. Напротив, она была прекрасна, но она ещё слишком юная, чтобы играть такую роль.
В тот момент о романтическом увлечении ещё нельзя было говорить. Евгения познакомилась с работами Тодоровского и верила, что её непременно пригласят в новый кинопроект. Но у судьбы были совсем другие планы.
Тогда Валерий Тодоровский состоял в браке с Натальей Токаревой, растил с ней двоих детей. По слухам, у него были романы на стороне, но о разводе никогда не думал. Встреча с Евгенией Брик перевернула всю его жизнь. Он начал ухаживать за актрисой, расстался с женой. Евгения в свою очередь разорвала отношения с Дмитрием Марьяновым.
Недолгое семейное счастье
Отношения Евгении Брик и Валерия Тодоровского были очень честными. Они любили друг друга, им не мешали почти 20-летняя разница в возрасте и осуждение со стороны любопытствующих. Брик и Тодоровский не устраивали никаких празднеств по поводу своего бракосочетания, просто расписались в загсе. В 2009 году у супругов родилась дочь Зоя.
Супруги жили в Лос-Анджелесе, по работе летали в Россию. Пандемию они провели в Америке, актриса долгое время не появлялась на экранах. Правда, она постоянно публиковала на своей странице в одной из социальных сетей свои фотографии, но никто, кроме самых близких людей, не знал о том, что Брик была больна.
К сожалению, актрисе диагностировали онкологию. Евгения никогда не делилась с аудиторией своими проблемами, но подписчики заметили, что она коротко подстриглась за несколько недель до смерти. Скорее всего, это были последствия курса химиотерапии.
Нельзя сказать, что Брик дружила с коллегами по актёрскому цеху, но со всеми поддерживала очень хорошие отношения. Евгению Брик любили за её доброту и искренность. В США, где она жила в последние годы, её утвердили на роль в один из фильмов. А съёмки начались уже после того, как она узнала о своей болезни. Она сообщила об этом продюсерам, но при этом рекомендовала им на своё место Марию Машкову. Позже Мария позвонила Евгении поблагодарить за роль и призналась: сама она вряд ли бы так поступила даже в том случае, если бы не могла сниматься.
Во всех своих поздних интервью Евгения Брик говорила о планах на будущее, новых ролях в кино. Молчала она лишь о своей болезни. Она умерла в феврале 2022 года, оставив о себе самые тёплые воспоминания в душах близких людей, коллег и всех тех, кто следил за её творчеством. Её жизнь оказалась очень яркой, но слишком короткой.