03 сентября 2025, 19:17

Актриса Евгения Брик (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмография актрисы Евгении Брик насчитывает чуть больше 40 работ в кино и сериалах, правда во многих из них ей доставались второстепенные роли. Но она была такой яркой на экране, что не заметить её было практически невозможно. О творчестве, личной жизни и причинах смерти артистки читайте в материале «Радио 1».





Путь к мечте: Евгении Брик

Роман с Дмитрием Марьяновым и брак с Тодоровским: личная жизнь актрисы

Актриса Евгения Брик и режиссёр Валерий Тодоровский (Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова)

Недолгое семейное счастье