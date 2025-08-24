Умер известный актер из «Клана Сопрано»
Американский актёр Джерри Эдлер скончался в 96 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
Родственники подтвердили его смерть; причина кончины не раскрывается. Эдлер родился в Нью-Йорке 4 февраля 1929 года.
Актёрскую карьеру он начал лишь в шестьдесят лет — первой заметной ролью стала часть в научно‑фантастическом сериале «Квантовый скачок». Наибольшую известность ему принесла роль близкого друга Тони Сопрано, Геша Рабкина, в «Клане Сопрано». Также зрители запомнили его по роли Говарда Лаймана в «Хорошей жене». Последним проектом Эдлера стал веб‑сериал «Ужиться с самим собой» (2019).
Ранее, в мае, ушёл из жизни актёр Чарли Скейлис, также известный по «Клану Сопрано» и «Прослушке» — ему было 84 года; последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера.
