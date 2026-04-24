Никто не рассказывает об этом способе мытья окон, а зря: стекла чистые уже через 15 минут. Лучшие средства, методы и советы
Чистые окна дают больше света, улучшают вид из комнаты и делают дом аккуратнее. Чтобы быстро получить такой результат, важно выбрать подходящее средство, соблюдать порядок работы и не тереть стекло хаотично. В материале «Радио 1» расскажем, чем помыть окна, как убрать грязь снаружи, как ухаживать за пластиком и сколько стоит такая услуга.
Алгоритм мытья окон: 8 шаговПравильный алгоритм мытья окон помогает сэкономить время, избежать лишней работы и заметно уменьшить вероятность появления разводов, мутных следов и повторного загрязнения уже очищенных участков, поэтому все этапы лучше выполнять последовательно.
1. Выберите подходящий день
Мойте окна в сухую погоду без яркого солнца. В жару вода и средство сохнут слишком быстро, поэтому на стекле остаются следы.
2. Подготовьте все заранее
Вам понадобятся:
- ведро с теплой водой;
- мягкая губка или микрофибра;
- стяжка для стекла;
- сухая салфетка из микрофибры;
- средство для мытья окон;
- перчатки;
- небольшая щетка для рам и углов.
3. Смахните пыль
Сначала протрите рамы, подоконник и стекло сухой салфеткой, мягкой щеткой или микрофиброй. Это поможет убрать пыль, мелкий мусор, следы земли и паутину. Если пропустить этот этап и сразу нанести воду или моющее средство, пыль смешается с влагой и превратится в грязные разводы, которые будет сложнее убрать.
4. Вымойте рамы и подоконник
Начинайте уборку именно с рам и подоконника, а не со стекла. Обычно на пластике, дереве и в углах скапливается больше всего грязи, поэтому при мытье она может попасть на уже чистое стекло. Протрите рамы влажной салфеткой с мягким моющим средством, уделяя внимание стыкам, ручкам и нижним частям, где пыль и налет собираются особенно быстро.
5. Нанесите раствор на стекло
Когда рамы уже очищены, переходите к стеклу. Наносите моющий раствор равномерно, двигаясь сверху вниз, чтобы грязная вода стекала на еще неочищенные участки, а не на уже вымытые. Для этого можно использовать распылитель, губку или мягкую салфетку. Не стоит наносить слишком много средства: его избыток тоже часто оставляет разводы.
6. Снимите воду стяжкой
После нанесения раствора удалите влагу стяжкой для стекол. Ведите ее ровными движениями сверху вниз или слева направо — как вам удобнее, главное придерживаться одного направления. Каждый новый проход делайте с небольшим нахлестом примерно 3–5 см, чтобы не оставалось тонких влажных полос. После каждого движения желательно протирать край стяжки сухой тканью, чтобы не переносить грязь обратно на стекло.
7. Протрите края
Даже если основная поверхность уже чистая, в углах, по краям и возле уплотнителей часто остаются капли воды и тонкие следы грязи. Эти участки лучше сразу протереть сухой салфеткой из микрофибры или мягкой безворсовой тканью. Так вы уберете остатки влаги и предотвратите появление разводов после высыхания.
8. Проверьте стекло под углом
Когда окно кажется чистым, посмотрите на него немного сбоку или под углом к свету. Именно так лучше всего заметны разводы, полосы, отпечатки пальцев и непромытые участки. Если сразу увидеть такие следы, их легко быстро убрать сухой микрофиброй или слегка влажной салфеткой, не перемывая все окно заново.
Чем помыть окна: 6 средств
Для обычной уборки часто хватает теплой воды и пары капель средства для посуды. Если на стекле жир, налет или следы от дождя, возьмите более сильный состав.
1. Нашатырный спирт
Нашатырный спирт хорошо растворяет жирные загрязнения, следы от пальцев и другие трудноудаляемые налеты, поэтому помогает эффективно убрать со стекла мутную пленку, вернуть ему прозрачность и сделать поверхность более чистой и блестящей без заметных разводов.
Как приготовить раствор:
- одна столовая ложка нашатырного спирта на 1 литр воды.
Как использовать:
- нанесите раствор на стекло;
- протрите губкой;
- снимите влагу стяжкой;
- отполируйте сухой салфеткой.
Важно:
- откройте окно;
- наденьте перчатки;
- не смешивайте нашатырь с хлорсодержащими средствами.
2. Уксус и лимонная кислота
Уксус и лимонная кислота помогают эффективно растворять минеральные отложения, которые остаются на поверхности после высыхания жесткой воды, поэтому они хорошо удаляют белесые следы, водяные разводы и легкий известковый налет, возвращая поверхности более чистый, гладкий и аккуратный вид.
Рецепт с уксусом:
- 2 столовые ложки уксуса 9% на 1 литр воды.
Рецепт с лимонной кислотой:
- 1 чайная ложка лимонной кислоты на 1 литр воды.
Плюс:
- стекло получает блеск;
- налет уходит быстрее.
Минус:
- резкий запах у уксуса.
3. Мел
Мел используют для финишной очистки стекла, потому что он помогает мягко удалить оставшиеся загрязнения, устранить мелкие разводы и придать поверхности стекла более чистый, прозрачный и аккуратный вид без грубого повреждения.
Как приготовить:
- 2 столовые ложки толченого мела на 1 литр теплой воды.
Как применять:
- нанесите смесь на стекло;
- дождитесь высыхания;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью.
Мел помогает убрать тусклость, но требует аккуратности. Если оставить крупные частицы, они начнут царапать поверхность.
4. Крахмал
Крахмал снижает риск появления разводов на стекле, так как помогает равномерно распределять очищающее средство по поверхности и уменьшает образование заметных следов после высыхания, а также способствует тому, что стекло дольше сохраняет чистый, прозрачный и аккуратный вид.
Как приготовить:
- 1 столовая ложка крахмала на 1 литр воды.
Как использовать:
- вымойте стекло раствором;
- удалите влагу стяжкой;
- протрите края сухой салфеткой.
5. Соль и сода
Соль и сода эффективно помогают удалять налет, засохшие загрязнения и въевшуюся грязь с разных поверхностей, поскольку обладают очищающими свойствами и способны облегчать процесс оттирания даже сложных пятен, однако использовать их нужно осторожно, так как при слишком интенсивном или частом применении они могут повредить поверхность, оставить царапины или сделать материал менее гладким и блестящим.
Раствор:
- 1 столовая ложка соли на 1 литр воды;
- 1 чайная ложка соды на 1 литр воды.
Не сыпьте сухую соду прямо на стекло и пластик. Частицы работают как абразив и царапают поверхность.
6. Специальные средства для уборкиГотовые средства особенно удобны в тех случаях, когда нужно быстро и без лишних усилий вымыть большое количество окон, поскольку они уже полностью подготовлены к использованию, легко наносятся на стекло, хорошо справляются с пылью, разводами и другими загрязнениями, а также позволяют значительно сэкономить время и сделать процесс уборки более простым и эффективным.
Что выбрать:
- спрей на спиртовой основе — для стекла без сильной грязи;
- концентрат — для сезонной уборки.
Как помыть окно снаружиМыть окно снаружи сложнее и опаснее, чем из комнаты. Здесь важна не скорость, а контроль.
Что делать:
- откройте створку внутрь;
- используйте стяжку или швабру с телескопической ручкой;
- мойте стекло сверху вниз;
- сразу вытирайте края.
Чего не делать:
- не тянитесь корпусом за раму;
- не вставайте на подоконник;
- не используйте случайные опоры;
- не мойте наружную часть при сильном ветре.
Если рука не достает до участка стекла, лучше вызвать клининг. Риск падения не оправдывает экономию.
Как мыть пластиковые окнаПластиковые окна требуют аккуратного и регулярного ухода, поскольку стекло, рама, уплотнители и фурнитура нуждаются в разной чистке. Для мытья рам лучше всего использовать теплую воду, мягкую губку и слабый мыльный раствор. Агрессивные растворители применять не стоит, так как они могут повредить пластик и сделать его тусклым. Уплотнители рекомендуется протирать влажной тканью, а затем наносить на них силиконовую смазку. Такую процедуру достаточно повторять один-два раза в год, чтобы сохранить их эластичность. Фурнитуру следует сначала очистить от пыли сухой кистью, а затем, если это допускает производитель, добавить каплю масла в подвижные элементы. При уходе за пластиковыми окнами важно избегать ацетона, бензина, жестких порошков, металлических щеток и лезвий, поскольку они могут повредить поверхность и испортить внешний вид окна.
Как убирать сильные загрязненияЕсли обычное средство не справляется с загрязнениями на окнах, лучше использовать точечный подход в зависимости от типа пятна. Жирную пленку удобно удалять раствором с нашатырем или средством на спиртовой основе: его наносят на загрязненный участок, оставляют на 1–2 минуты, а затем протирают стекло. Следы от скотча сначала смачивают средством для удаления наклеек или обычным растительным маслом, после чего клей убирают мягкой салфеткой и дополнительно промывают это место мыльной водой.
При строительной пыли важно не начинать сразу с влажной уборки. Сначала нужно собрать сухую пыль мягкой щеткой или пылесосом, и только потом переходить к мытью. Если на окне остались следы цемента или штукатурки, пятно предварительно размачивают водой, а затем осторожно снимают остатки скребком для стекла, держа его под углом. При этом важно помнить, что по пластиковым поверхностям скребком работать нельзя, чтобы не повредить раму. Птичий помет тоже не стоит сразу тереть: сначала его нужно намочить на 5–10 минут, а затем аккуратно убрать мягкой губкой.
Для мытья окон можно использовать и пароочиститель. Он заметно ускоряет уборку, хорошо размягчает налет и помогает сократить количество бытовой химии. Кроме того, с его помощью удобно очищать углы и стыки. Работать с пароочистителем лучше так: сначала пройтись паром по стеклу короткими движениями, затем сразу снять влагу стяжкой, после этого протереть края сухой салфеткой, а рамы очистить уже отдельной насадкой. При использовании пароочистителя важно соблюдать осторожность: не держать пар долго на одном месте, не направлять поток прямо на уплотнитель и перед началом работы обязательно проверить температуру на небольшом участке. Особенно удобен этот способ на кухне, где на окнах часто скапливается жир.
Безопасность важнее чистоты стекла
- работайте в устойчивой обуви;
- используйте перчатки;
- не смешивайте бытовую химию;
- проветривайте комнату при работе с нашатырем и уксусом;
- держите средства вдали от детей и животных;
- не мойте окна снаружи в одиночку, если нужно сильно тянуться;
- не опирайтесь на москитную сетку. Она не удерживает вес человека.
Сколько стоит помыть окнаСтоимость мытья окон может значительно различаться, поскольку она зависит сразу от нескольких факторов: от города, в котором оказывается услуга, от высоты, от степени загрязнения, а также от общего объема работ. Чем сложнее доступ к окнам, чем сильнее загрязнены стекла и чем больше окон необходимо вымыть, тем выше может быть итоговая цена.
Средние цены по рынку:
- одна створка: от 300 до 800 рублей;
- двустворчатое окно: от 700 до 1 500 рублей;
- окно с балконной дверью: от 1 200 до 2 500 рублей;
- остекление балкона: от 2 000 до 7 000 рублей;
- мытье после ремонта: на 20–50% дороже обычной уборки.
Что влияет на цену
- этаж;
- доступ к наружной части;
- панорамное остекление;
- сильные загрязнения;
- срочный выезд.