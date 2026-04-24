24 апреля 2026, 13:32

Чистые окна дают больше света, улучшают вид из комнаты и делают дом аккуратнее. Чтобы быстро получить такой результат, важно выбрать подходящее средство, соблюдать порядок работы и не тереть стекло хаотично. В материале «Радио 1» расскажем, чем помыть окна, как убрать грязь снаружи, как ухаживать за пластиком и сколько стоит такая услуга.





Содержание Алгоритм мытья окон: 8 шагов Чем помыть окна: 6 средств Как помыть окно снаружи Как мыть пластиковые окна Как убирать сильные загрязнения Безопасность важнее чистоты стекла Сколько стоит помыть окна Что влияет на цену

Алгоритм мытья окон: 8 шагов

1. Выберите подходящий день

2. Подготовьте все заранее

Вам понадобятся:

ведро с теплой водой;

мягкая губка или микрофибра;

стяжка для стекла;

сухая салфетка из микрофибры;

средство для мытья окон;

перчатки;

небольшая щетка для рам и углов.

3. Смахните пыль

4. Вымойте рамы и подоконник

5. Нанесите раствор на стекло

6. Снимите воду стяжкой

7. Протрите края

8. Проверьте стекло под углом

Чем помыть окна: 6 средств

1. Нашатырный спирт

Как приготовить раствор:

одна столовая ложка нашатырного спирта на 1 литр воды.

Как использовать:

нанесите раствор на стекло;

протрите губкой;

снимите влагу стяжкой;

отполируйте сухой салфеткой.

Важно:

откройте окно;

наденьте перчатки;

не смешивайте нашатырь с хлорсодержащими средствами.

2. Уксус и лимонная кислота

Рецепт с уксусом:

2 столовые ложки уксуса 9% на 1 литр воды.

Рецепт с лимонной кислотой:

1 чайная ложка лимонной кислоты на 1 литр воды.

Плюс:

стекло получает блеск;

налет уходит быстрее.

Минус:

резкий запах у уксуса.

3. Мел

Как приготовить:

2 столовые ложки толченого мела на 1 литр теплой воды.

Как применять:

нанесите смесь на стекло;

дождитесь высыхания;

протрите поверхность сухой мягкой тканью.

4. Крахмал

Как приготовить:

1 столовая ложка крахмала на 1 литр воды.

Как использовать:

вымойте стекло раствором;

удалите влагу стяжкой;

протрите края сухой салфеткой.

5. Соль и сода

Раствор:

1 столовая ложка соли на 1 литр воды;

1 чайная ложка соды на 1 литр воды.

6. Специальные средства для уборки

Что выбрать:

спрей на спиртовой основе — для стекла без сильной грязи;

концентрат — для сезонной уборки.

Как помыть окно снаружи

Что делать:

откройте створку внутрь;

используйте стяжку или швабру с телескопической ручкой;

мойте стекло сверху вниз;

сразу вытирайте края.

Чего не делать:

не тянитесь корпусом за раму;

не вставайте на подоконник;

не используйте случайные опоры;

не мойте наружную часть при сильном ветре.

Как мыть пластиковые окна

Как убирать сильные загрязнения

Безопасность важнее чистоты стекла

работайте в устойчивой обуви;

используйте перчатки;

не смешивайте бытовую химию;

проветривайте комнату при работе с нашатырем и уксусом;

держите средства вдали от детей и животных;

не мойте окна снаружи в одиночку, если нужно сильно тянуться;

не опирайтесь на москитную сетку. Она не удерживает вес человека.

Сколько стоит помыть окна

Средние цены по рынку:

одна створка: от 300 до 800 рублей;

двустворчатое окно: от 700 до 1 500 рублей;

окно с балконной дверью: от 1 200 до 2 500 рублей;

остекление балкона: от 2 000 до 7 000 рублей;

мытье после ремонта: на 20–50% дороже обычной уборки.

Что влияет на цену