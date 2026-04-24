Стало известно о резком росте спроса на альтернативное молоко в России
Россияне полюбили альтернативное молоко. В период с января по март 2026 года жители России потребили 5,92 тысячи тонн напитков на растительной основе.
Как сообщили «Газете.Ru» в компании «Логика молока», больше всего безлактозного напитка потребили в Москве — 1,782 тыс. тонн. Санкт-Петербург занял второе место с 667 тоннами. Далее идут Краснодар (434 тонны), Екатеринбург (187 тонн) и Ростов-на-Дону (155 тонн).
Кокосовый вкус стал лидером продаж — две тыс. тонн. За ним следует миндальный (1,855 тыс. тонн). В топ-5 вошли банановый (716 тонн), «фисташковый пломбир» (533 тонны) и фундук (279 тонн). Москва, Санкт-Петербург и Краснодар предпочли кокосовое молоко. Екатеринбург, Казань и Новосибирск чаще покупали миндальное.
Спрос на вкус «фисташковый пломбир» вырос на 50% за год, на карамельный — на 21%. В Воронеже продажи «фисташкового пломбира» выросли в 4,2 раза, ванильного — в 2,6 раза. В Липецке потребление миндального напитка увеличилось в 1,3 раза.
