Минкультуры России запускает акцию для школьников «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада»

24 апреля 2026, 10:21

Для школьников стартовала акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

С 22 апреля по 15 июня этого года в рамках межведомственного культурно образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада». Главным консультантом мероприятия является писатель, автор книг «Удивительная Русь», «Удивительная Русь детям», лауреат II Всероссийской общественной премии «Гордость нации» Жанна Андриевская.





Акция направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов РФ. В её рамках российские школьники смогут изучить историю народных ремёсел и познакомиться с различными традициями, такими как гончарное, печное и бондарное дело.





«В прошлом году мы впервые провели познавательную акцию в виде интерактивной олимпиады, что вызвало большой интерес у наших школьников, поэтому было принято решение продолжить работу в данном направлении. Новая олимпиада – не просто проверка знаний ребят, а уникальная возможность глубже познакомиться с традициями, самобытной культурой народов России и бесценным наследием наших предков», — заявила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.