Минкультуры России запускает акцию для школьников «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада»

Для школьников стартовала акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада»
С 22 апреля по 15 июня этого года в рамках межведомственного культурно образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада». Главным консультантом мероприятия является писатель, автор книг «Удивительная Русь», «Удивительная Русь детям», лауреат II Всероссийской общественной премии «Гордость нации» Жанна Андриевская.
Акция направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов РФ. В её рамках российские школьники смогут изучить историю народных ремёсел и познакомиться с различными традициями, такими как гончарное, печное и бондарное дело.
«В прошлом году мы впервые провели познавательную акцию в виде интерактивной олимпиады, что вызвало большой интерес у наших школьников, поэтому было принято решение продолжить работу в данном направлении. Новая олимпиада – не просто проверка знаний ребят, а уникальная возможность глубже познакомиться с традициями, самобытной культурой народов России и бесценным наследием наших предков», — заявила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Народные ремесла и промыслы — это отражение души народа, воплощение национального духа, который через века передает любовь к родной земле, труду и искусству, отметила общественный деятель России, ученый и писатель Жанна Андриевская.
Школьники со всей страны смогут присоединиться к интерактивной Олимпиаде. Задания подготовлены для трех возрастных категорий: младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет) и старшей (15-18 лет). Участники смогут выбрать задания из трех блоков: «Тест», «Иллюстрированные задания» и «Кроссворд».
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте «Культурадляшкольников.РФ», подать заявку и начать выполнять задания. 18 июня будут объявлены победители, которые набрали наибольшее количество баллов.
Каждый участник получит уникальный подарок от Жанны Андриевской — познавательную раскраску о народных ремеслах России. Это интересный способ познакомиться с традициями, орнаментами и образами, которые используются в нашей культуре, и добавить в них свои яркие краски.