«Ныряем в циклон»: Синоптик рассказал, будет ли мороз на Новый год в Москве и области
Синоптик Шувалов: на Новый год в Москве и Подмосковье будет небольшой снег
Новогодние выходные все ближе и ближе. Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в главную волшебную ночь?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе температура понизится -4, -6 градусов.
«Самая морозная ночь ожидается со вторника на среду, до -14 градусов. Это похолодание будет впечатляющим, но непродолжительным. В среду мы ныряем в новый циклон — пойдет снег, а температура повысится. В четверг и пятницу придут положительные температуры, не исключен дождь, крепкий ветер с западных и северо-западных направлений», — сказал он.
По словам синоптика, Москва и Подмосковье вступают в период быстрых и резких перепадов погоды.
«Морозы будут, но не сейчас. Могу сказать, что с вероятностью 75% в новогодние праздники будет -5 градусов и небольшой снег. Более точный прогноз можно будет сделать чуть позже», — отметил он.