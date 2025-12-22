«Ныряем в циклон»: Синоптик рассказал, будет ли мороз на Новый год в Москве и области

22 декабря 2025, 14:43

Синоптик Шувалов: на Новый год в Москве и Подмосковье будет небольшой снег

Фото: iStock/djenver

Новогодние выходные все ближе и ближе. Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в главную волшебную ночь?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе температура понизится -4, -6 градусов.





«Самая морозная ночь ожидается со вторника на среду, до -14 градусов. Это похолодание будет впечатляющим, но непродолжительным. В среду мы ныряем в новый циклон — пойдет снег, а температура повысится. В четверг и пятницу придут положительные температуры, не исключен дождь, крепкий ветер с западных и северо-западных направлений», — сказал он.

«Морозы будут, но не сейчас. Могу сказать, что с вероятностью 75% в новогодние праздники будет -5 градусов и небольшой снег. Более точный прогноз можно будет сделать чуть позже», — отметил он.