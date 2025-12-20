Вильфанд рассказал о «мрачной» погоде в Москве на выходных

20 декабря 2025, 04:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ближайшие выходные в Москве сохранится пасмурная погода с плюсовой температурой. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, ночью столбики термометров опустятся до 0 °C, в некоторых районах возможны небольшие заморозки. Утром потеплеет до +2 °C, местами ожидаются кратковременные дожди. Осадки могут привести к образованию гололедицы, а небо затянет тучами.



«Такая мрачноватая погода, без прояснений, солнца совсем нет, и температура примерно на шесть-семь (градусов - ред.) выше нормы», — отметил Вильфанд.