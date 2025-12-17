Москвичам раскрыли, стоит ли ждать снега к Новому году

17 декабря 2025, 14:53

Синоптик Позднякова: К Новому году в Москве сформируется снежный покров

Фото: iStock/Svetlana Rozina

В ближайшие дни в столичном регионе снега не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Она пояснила, что слишком тёплая погода препятствует формированию снежного покрова в Москве и Подмосковье. Однако, по её прогнозу, уже 22–23 декабря в регионе начнёт холодать.





«Большого количества осадков ждать не стоит, но при низких температурах больше шансов, что снег сохранится. По предварительным прогнозам, в конце месяца, 28–29 декабря, возможен сильный снегопад, который закрепит покров, однако его высота не будет дотягивать до нормы месяца», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Ночью и днём температура будет отрицательной, не исключено, что к 25 декабря будет до -10 °С ночью. Погода будет соответствовать декабрю, но средняя температура будет на 1,5—2 °С выше нормы, а не на 5—6 °С, как в ближайшие дни», — пояснила Позднякова.