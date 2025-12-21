В Москве и области объявили погодную тревогу из-за снегопада и гололёда
Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве. Как сообщает ТАСС, причиной стали прогнозы синоптиков о снегопаде и гололёде.
Осадки в виде снега ожидаются в столице уже вечером 21 декабря. Местами возможны гололёд и налипание мокрого снега на провода и деревья. Режим погодной опасности начнёт действовать с 23:00 по московскому времени и продлится до 21:00 22 декабря. Метеорологи предупредили о вероятной гололедице на дорогах.
В Московской области введут такой же уровень опасности, но начнёт он действовать на час раньше — с 21:00. Синоптики отмечают, что к вечеру понедельника гололедица в Подмосковье может усилиться. По прогнозу, в ночь на 22 декабря температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус трёх до плюс двух.
