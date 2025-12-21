В Москве и области объявили погодную тревогу из-за снегопада и гололёда

21 декабря 2025, 14:31

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

Фото: Istock/MahmutSonmez

Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве. Как сообщает ТАСС, причиной стали прогнозы синоптиков о снегопаде и гололёде.