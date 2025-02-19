Мем «Улетаю на Гаити»: в чем смысл, откуда взялся и почему завирусился в Интернете

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В социальных сетях набирает популярность мем «Улетаю на Гаити». Что он означает, откуда взялся и кто та самая девушка, ставшая лицом мема? «Радио 1» разберется в феномене и расскажет, как он завоевал Интернет.
Откуда появился мем «Улетаю на Гаити»
Мем «улетаю на Гаити» получил широкую популярность в 2025 году, однако его корни уходят в 2020 год, когда была выпущена песня «Гаити».
Мем представляет собой фразу, которую сопровождают видео или изображения с персонажами, символически «улетающими» на Гаити в ответ на определённые события. Фраза из шутки часто используется в ироничном контексте, обозначая неожиданное или комичное «исчезновение» из ситуации.
Точная причина, по которой именно Гаити стало символом этого мема, остаётся неясной, однако это лишь усиливает его юмористический эффект.
Популярность мема объясняется его универсальностью — пользователи адаптируют его под разные контексты, создавая новые вариации и распространяя в социальных сетях.
В чем смысл мема «Улетаю на Гаити»
Смысл мема «улетаю на Гаити» — это ироничный уход из ситуации, который может означать как желание сбежать от проблем, так и просто нелепый или неожиданный уход.
Чаще всего фраза используется без конкретного смысла, что делает её еще смешнее.
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Само упоминание Гаити добавляет элемент абсурда: страна не связана с контекстом мема, что только усиливает его комичность. В итоге выражение стало универсальным способом подчеркнуть нежелание участвовать в чем-либо или просто пошутить о внезапном исчезновении.
Кто автор песни «Улетаю на Гаити»
Песня «Гаити» была записана российским рэпером Витей Матангой в сотрудничестве с исполнителем Makarov. Трек вышел в 2020 году, но популярность приобрёл лишь в 2025-м, когда фраза «улетаю на Гаити» стала вирусной в соцсетях и превратилась в мем.
Как используют мем в Интернете
Мем «улетаю на Гаити» используется в Интернете для выражения ироничного или комичного бегства. Обычно его применяют в таких ситуациях:
- Когда нужно уйти от неловкой ситуации.
- Когда хочется избежать пробле.
- Когда нужно внезапно исчезнуть.
- Просто для шутки.
Кроме того, популярна версия этого мема с улетающим верблюдом, который появляется в роликах в TikTok. В некоторых роликах он даже «стреляет» лазерами из глаз или выглядит как реактивный, что усиливает эффект абсурда.
Кто такая девушка из мема «Улетаю на Гаити»
Блогерша Камилла, известная в Интернете под ником kostrova.kamilla, собрала почти миллион подписчиков в социальных сетях.
Блогерша Камилла (фото: Instagram* / @kostrova.kamilla)
В сети набрала популярность серия шуточных видео с её участием, в которых звучит её фраза «Поздравляю, ты король, ты победил» под трек «Гаити». Первоначально эта фраза была сказана в видео, где Камилла рассуждала о том, как парни разбивают девушкам сердца. Однако позже пользователи начали делать различные нарезки и мемные ролики с этим отрывком.
Интересно, что сама блогерша не до конца понимает, как и почему её видео стало мемом.
«Все мои комментарии "Улетаю на Гаити, я никого не сломал". Моя сестренка плакала вчера из-за этого, потому что ей стало обидно, что из меня сделали шутку. Что происходит? Почему это так смешно? Я эти мемы не понимаю», — сказала девушка в одном из своих видео.
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Дайана Хусинова