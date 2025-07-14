«Расширять базу контактов»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 июля
В сфере карьеры надо знакомиться и расширять базу своих контактов. В любви хорошо быть более избирательными и отдавать предпочтения тому, кто действительно приятен и нравится. В сфере здоровья для положительных эмоций и хорошего настроения благоприятен отдых на природе.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака
У Овна появится много новых идей. Он откроет в себе талант и проявит себя творчески.
Телец может рассчитывать на долговременное сотрудничество и выгоду. Стабильность обрадует его.
Близнецы почувствуют прилив энергии. У них будет много сил, и они сделают то, что давно хотели.
Рак станет заметнее и популярнее, счастливее. Оптимизм и уверенность в себе притянут восхищенные взгляды.
Лев испытает романтическое чувство. Он нуждается в красивых поступках и атмосфере праздника.
Дева умело воспользуется своим обаянием и с удовольствием установит новые дружеские отношения.
Весы будут воспринимать всё легче и с юмором. Хорошее настроение, занятие любимым делом пробудят в них авантюризм.
Скорпиону благоприятно проявить любознательность, читать и изучать новую информацию. Наблюдательность расширит мировоззрение.
Стрельцу поможет предприимчивость и смелость. Он решит сложные задачи и воплотит планы в жизнь.
У Козерога продуктивный период для воплощения своих желаний. Он легко и играючи реализует задуманное.
Водолею поможет его сила воли и умения держаться избранного пути. Для него важно прислушаться к себе и быть оптимистом.
Рыбам удастся закрепить свое влияние. Они выйдут на новый социальный уровень и станут успешнее.
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