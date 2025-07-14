14 июля 2025, 12:24

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В сфере карьеры надо знакомиться и расширять базу своих контактов. В любви хорошо быть более избирательными и отдавать предпочтения тому, кто действительно приятен и нравится. В сфере здоровья для положительных эмоций и хорошего настроения благоприятен отдых на природе.