«Ношение сережек»: Врач назвала неожиданные способы работы с нервной системой

22 октября 2025, 18:58

Диетолог Соломатина: холодный душ и сережки активизируют блуждающий нерв

Фото: iStock/Алексей Филатов

Для здоровья блуждающего нерва, регулирующего работу практически всех внутренних органов, недостаточно только правильных мыслей.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что необходима и физическая стимуляция, причем одна из самых эффективных — это воздействие холодом.





«У кого-то есть холодный душ, а кому-то можно лицо в холодный тазик с водой опустить», — порекомендовала она.

«Ношение сережек имеет и глубокий физиологический смысл. Это активация блуждающего нерва, который дальше нормально слышит сигналы от мозга», — объяснила Елена Соломатина.