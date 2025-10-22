«Ношение сережек»: Врач назвала неожиданные способы работы с нервной системой
Диетолог Соломатина: холодный душ и сережки активизируют блуждающий нерв
Для здоровья блуждающего нерва, регулирующего работу практически всех внутренних органов, недостаточно только правильных мыслей.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что необходима и физическая стимуляция, причем одна из самых эффективных — это воздействие холодом.
«У кого-то есть холодный душ, а кому-то можно лицо в холодный тазик с водой опустить», — порекомендовала она.
По ее словам, еще один необычный, но действенный метод — акупунктурное воздействие на уши.
«Ношение сережек имеет и глубокий физиологический смысл. Это активация блуждающего нерва, который дальше нормально слышит сигналы от мозга», — объяснила Елена Соломатина.
Она добавила, что это в сочетании с правильным питанием помогает нормализовать вес и улучшить общее самочувствие, выводя нервную систему из состояния хронического стресса.