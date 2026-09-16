«Новая эпидемия или пандемия»: Инфекционист назвал реальную угрозу в осенний период

16 сентября 2026, 22:52

Врач Рябов: реальная угроза в осенний период — респираторные инфекции

Фото: iStock/wutwhanfoto

С приходом осени меняется не только погода, но и самочувствие миллионов людей: сокращается световой день, снижается иммунитет, а вместе с ним растёт и число простудных заболеваний. Каждый год в этот период система здравоохранения сталкивается с повышенной нагрузкой.





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что близкая и реальная угроза в осенний период — сезонные респираторные инфекции.





«По-хорошему, населению сейчас нужно думать о том, чтобы прививаться против гриппа. Это самое главное сейчас для того, чтобы у нас эпидемия или пандемия не возникла», — сказал он.

«Для того чтобы не возникли послевирусные осложнения от пневмонии, как у всех лиц немолодого возраста, из-за возрастной сильной реакции иммунитета, как у молодых людей. Лучше сходить к доктору, сделать и не беспокоиться», — резюмировал он.