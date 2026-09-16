Врачи заметили рост обращений из-за ранней седины у подростков, курящих вейпы

16 сентября 2026, 08:20

Фото: iStock/triocean

Дерматолог Ирина Овчинникова сообщила о связи между курением и преждевременной потерей пигмента волос. По ее словам, частные клиники все чаще посещают подростки и молодые люди 15–21 года с выраженной сединой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.