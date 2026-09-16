Врачи заметили рост обращений из-за ранней седины у подростков, курящих вейпы
Дерматолог Ирина Овчинникова сообщила о связи между курением и преждевременной потерей пигмента волос. По ее словам, частные клиники все чаще посещают подростки и молодые люди 15–21 года с выраженной сединой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Специалист отметила, что за год число таких обращений выросло на 36%. Медики связывают тенденцию в том числе с распространением вейпов и электронных сигарет.
Никотин сужает кровеносные сосуды, из-за чего волосяные фолликулы получают меньше питания и кислорода. Компоненты табачного дыма и аэрозолей способны повреждать клетки, вырабатывающие меланин. При утрате этого пигмента вернуть естественный оттенок волос невозможно.
На появление седины в раннем возрасте влияют и другие факторы. Среди них врачи называют генетическую предрасположенность, дефицит железа и витамина B12, нарушения в работе щитовидной железы, хронический стресс и аутоиммунные заболевания.
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