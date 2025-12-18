Специалист посоветовал компаниям заранее подготовиться к праздничным выходным
Длительные новогодние выходные являются настоящим испытанием для компаний, поэтому бизнесу важно заранее подготовиться к праздничному сезону. Так считает руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин» Иван Павлов.
По его словам, многие россияне покупают подарки после 31 декабря, например, когда идут в гости. На каникулах некоторые уже начинают приобретать абонементы. Также в новогодние дни растет спрос на ремонт или замену сломавшейся техники. Поэтому компаниям важно оставаться на связи, превратить разовую покупку в долгосрочную лояльность.
Павлов посоветовал заранее уведомлять клиентов о графике работы и обязательно предложить альтернативные каналы связи: горячую линию, форму обратной связи, чат-ботов и мессенджеры. Кроме того, компании могут подготовить праздничные приветствия и голосовое меню для ускорения решения вопросов.
«Еще один важный инструмент — уведомления о пропущенных вызовах, позволяющие оперативно связаться с клиентом. Все данные могут автоматически дублироваться в CRM и отображаться в удобной аналитике, вплоть до отправки отчета в мессенджер руководителя», — пояснил Павлов в разговоре с «Известиями».
Он подчеркнул, что компании, которые не поддерживают коммуникации на праздниках, теряют до 40% клиентов.
Тем временем директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT напомнила, что за работу в выходные дни сотрудникам полагается компенсация.
«Сотрудник может выбрать один из двух вариантов: получить оплату за отработанное время в двойном размере или взять другой день для отдыха. Во втором случае работа оплачивается по обычному тарифу», — пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что вызвать человека на работу можно только с его согласия, за исключением некоторых случаев, прописанных в ТК РФ.