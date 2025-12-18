Специалист посоветовал компаниям заранее подготовиться к праздничным выходным

18 декабря 2025, 19:07

Эксперт Павлов: бизнесу важно заранее подготовиться к праздничному сезону

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Длительные новогодние выходные являются настоящим испытанием для компаний, поэтому бизнесу важно заранее подготовиться к праздничному сезону. Так считает руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин» Иван Павлов.





По его словам, многие россияне покупают подарки после 31 декабря, например, когда идут в гости. На каникулах некоторые уже начинают приобретать абонементы. Также в новогодние дни растет спрос на ремонт или замену сломавшейся техники. Поэтому компаниям важно оставаться на связи, превратить разовую покупку в долгосрочную лояльность.



Павлов посоветовал заранее уведомлять клиентов о графике работы и обязательно предложить альтернативные каналы связи: горячую линию, форму обратной связи, чат-ботов и мессенджеры. Кроме того, компании могут подготовить праздничные приветствия и голосовое меню для ускорения решения вопросов.





«Еще один важный инструмент — уведомления о пропущенных вызовах, позволяющие оперативно связаться с клиентом. Все данные могут автоматически дублироваться в CRM и отображаться в удобной аналитике, вплоть до отправки отчета в мессенджер руководителя», — пояснил Павлов в разговоре с «Известиями».

