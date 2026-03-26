Новые правила банковских переводов с 1 апреля: что изменится и кого коснется?

26 марта 2026, 15:33

Эксперт банка Нефидов: новое регулирование переводов в банке не отразится на СБП

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Многие россияне привыкли оплачивать покупки у самозанятых и индивидуальных предпринимателей переводом по номеру телефона, считая это удобным и быстрым способом. Однако такие транзакции теперь будут попадать под особый контроль. Основная цель изменений, по словам экспертов, — разделить «личные» переводы между родственниками и скрытые коммерческие обороты.





Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что с точки зрения быстрых платежей система не сильно поменяется. Новые правила направлены на то, чтобы у государства и банков было четкое понимание природы каждого платежа. Также это обеспечивает безопасность физическим лицам, ведь за обманными переводами зачастую следуют шантаж и мошенничество.





«Это направлено на большую прозрачность транзакций, которые сейчас идут в безналичных расчётах. В последнее время значительная часть индивидуальных предпринимателей или самозанятых переходят от карточных платежей на переводы по номеру телефона. Здесь нетрудно догадаться, что есть стремление оптимизировать налоговые платежи между частными лицами», — пояснил он.

«Пока это не уточняется. Но я думаю, что после 150 000, которые регулярно фигурировали в системе быстрых платежей, может возникнуть уточняющий звонок от банка или запрос: насколько это соответствует действительности и насколько человек, переводящий эти деньги, знает об этом и желает это провести», — отметил Нефидов.

«Если после приобретения какой-то карточки возникает 40 платежей в день по 20 000 рублей, то это, естественно, красная лампочка, которая блокирует эту карточку. Это классический дроппер, и его будут дезактивировать», — предупредил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ.