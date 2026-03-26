Новые правила банковских переводов с 1 апреля: что изменится и кого коснется?
С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Многие россияне привыкли оплачивать покупки у самозанятых и индивидуальных предпринимателей переводом по номеру телефона, считая это удобным и быстрым способом. Однако такие транзакции теперь будут попадать под особый контроль. Основная цель изменений, по словам экспертов, — разделить «личные» переводы между родственниками и скрытые коммерческие обороты.
Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что с точки зрения быстрых платежей система не сильно поменяется. Новые правила направлены на то, чтобы у государства и банков было четкое понимание природы каждого платежа. Также это обеспечивает безопасность физическим лицам, ведь за обманными переводами зачастую следуют шантаж и мошенничество.
«Это направлено на большую прозрачность транзакций, которые сейчас идут в безналичных расчётах. В последнее время значительная часть индивидуальных предпринимателей или самозанятых переходят от карточных платежей на переводы по номеру телефона. Здесь нетрудно догадаться, что есть стремление оптимизировать налоговые платежи между частными лицами», — пояснил он.
Теперь в реквизитах необходимо будет указывать полные данные: юридическим лицам и ИП — наименования и статус, физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество. В поле «назначение платежа» нужно будет прописывать конкретную информацию о товаре, услуге или договоре. Однако, как отметил Нефидов, это не значит, что любой перевод «бабушке на пирожки» вызовет подозрения.
Одной из главных тем обсуждения стал негласный порог сумм, при котором банки начнут задавать уточняющие вопросы. Эксперт подчеркнул, что если вы переводите деньги просто знакомому или родственнику, повода для беспокойства нет.
«Пока это не уточняется. Но я думаю, что после 150 000, которые регулярно фигурировали в системе быстрых платежей, может возникнуть уточняющий звонок от банка или запрос: насколько это соответствует действительности и насколько человек, переводящий эти деньги, знает об этом и желает это провести», — отметил Нефидов.
Гораздо более жесткий контроль ждет тех, кто пытается искусственно раздробить крупные суммы или обналичивать средства.
«Если после приобретения какой-то карточки возникает 40 платежей в день по 20 000 рублей, то это, естественно, красная лампочка, которая блокирует эту карточку. Это классический дроппер, и его будут дезактивировать», — предупредил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ.
По словам эксперта, принцип с переводами за границу остается единым: система оценивает поведение клиента, а не конкретную страну получателя. Если переводы не выпадают из привычного паттерна поведения клиента, опасений они вызывать не будут.