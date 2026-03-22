У москвича на карте появился долг в триллион рублей из-за сбоя в банке
Москвич получил заблокированный счет и долг на почти триллион рублей из-за сбоя в работе банка. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Тридцатилетний житель Москвы открыл приложение банка, чтобы узнать, поступила ли на его счет зарплата. Вместо этого он обнаружил отрицательный баланс. На его счету значилась задолженность в размере 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 рублей 99 копеек, из-за чего доступ к счету был заблокирован.
Узнав о задолженности, мужчина сразу же связался с технической поддержкой и обратился в отделение банка. Сотрудники учреждения порекомендовали ему подать претензию. Сейчас он совместно с юристом ожидает решения банка по вопросу разблокировки счета. Если же он не отреагирует, то россиянин планирует обратиться в суд.
Читайте также: