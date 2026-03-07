«Придётся банки рекламировать»: Стас Садальский высмеял назначение Безрукова
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначили Сергея Безрукова. Актёр Стас Садальский в личном блоге иронично прокомментировал событие.
Станислав назвал назначение комичным, вспомнил роли Сергея в образе Высоцкого и Есенина и процитировал эпиграмму Гафта: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя сыграет Безруков».
«Ничего против не имею, просто звучит комично — Безруков назначен руководителем... В очередной раз колоду перетасовали. Браво, надеюсь, теперь не придётся банки рекламировать!» — заявил актёр.По мнению артиста, хаотичные назначения ведут от плохого к худшему, а Константин Богомолов, в отличие от нового худрука, хотя бы неглуп. Многие подписчики не поняли выпадов Садальского. Пользователи называют Безрукова талантливым актёром и недоумевают, чем он не угодил. Сам Сергей поблагодарил Министерство культуры за оказанную честь.