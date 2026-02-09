«Новые возможности»: Стало известно, как 93% участников Абилимпикс находят работу или продолжают обучение
Эксперт Макеева: особое внимание в «Абилимпиксе» уделяют цифровым технологиям
В программу региональных чемпионатов «Абилимпикс» в этом году добавили 14 новых профессий, среди которых — барбер, повар региональной кухни и специалист по наземной робототехнике. Как формируется этот уникальный перечень из 238 направлений и почему ключевой показатель успеха движения — 93%?
Руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева в беседе с «Радио 1» заявила, что важным фактором является востребованность профессии на рынке труда.
«Мы работаем над тем, чтобы появлялись новые возможности, и благодаря современным технологиям наши участники могли бы трудоустроиться. Так же важно, чтобы была возможность для человека стать самозанятым или предпринимателем, что особенно актуально в современных реалиях», — объяснила она.
По словам эксперта, особое внимание в движении уделяют цифровым технологиям и робототехнике. Появление компетенций вроде «Специалиста по наземным робототехническим комплексам» — это не просто тренд, а стратегический выбор.
«Это хорошее место для работы для людей с инвалидностью, которые в силу физических нарушений не могут выходить в офис. Технология позволяет дистанционно управлять целыми роботизированными системами, не выходя из дома. Все компетенции и конкурсные задания ежегодно актуализируются, чтобы соответствовать реальным требованиям работодателей. Например, "Адаптивная физическая культура" теперь называется "Инструктор по адаптивной физической культуре" — это сразу указывает на конкретную профессию», — отметила Макеева.
Но «Абилимпикс» — это не только для взрослых. Отдельное направление — фестиваль «Знакомство с профессией» для детей от 6 лет. За три года фестиваль вырос с 7 до 68 регионов, а число юных участников приближается к 15 тысячам.