В школах Татарстана начнут проверять телефоны детей после серии нападений
В школах Татарстана родителей начали просить подписывать согласия на проверку телефонов детей после нападений на учебные заведения. Об этом «Осторожно Media» рассказала мать ученицы казанской школы.
По её словам, родителей массово просят заполнять анкеты с личными данными школьников и ссылками на их аккаунты в соцсетях. В некоторых школах, утверждает женщина, согласия требуют настойчиво и фактически принуждают к подписанию.
Мать ученицы считает, что такая мера не решает проблему, потому что вопросы буллинга и давления со стороны учителей остаются без внимания, а проверки воспринимаются как вторжение в личную жизнь детей.
Реакция родителей оказалась разной: часть поддерживает инициативу, но многие выступают против. Формально от согласия можно отказаться, однако в школе, где учится её дочь, для этого нужно лично прийти и подписать отказ. В соседней школе, по её словам, учитель предупреждает о «возможных проблемах» для тех, кто откажется.
Дополнительное беспокойство вызвал классный час, посвящённый теме проверок. Девочка рассказала, что учитель заявил о намерении «просто брать телефоны» у учеников и проверять переписки и соцсети.
Читайте также: