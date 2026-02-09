Музыкальный критик призвал запретить звёздам-должникам выступать на сцене

09 февраля 2026, 18:32

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал ограничить гонорары артистов

Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Антонимы»)

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение о необходимости снижения гонораров артистов. Он заявил, что высокие доходы создают у звёзд ощущение вседозволенности.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что считает неправомерными ситуации, когда артист получает за одно выступление около миллиона рублей.



По его словам, такие гонорары позволяют исполнителям накапливать значительные состояния, но при этом некоторые из них не платят коммунальные услуги и налоги. Критик подчеркнул, что в других странах, включая Голливуд, звёзды обычно исполняют налоговые обязательства, что он назвал вопросом чести.

«Нужно установить фиксированную сумму за выступление, которая никак не может достигать миллиона рублей. А тех артистов, которые не платят налоги, нужно вообще лишить возможности выступать, пока они не выплатят свои долги»,— сказал Соседов.