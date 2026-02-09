Во Власовской школе поговорили о подвигах юных героев-антифашистов

09 февраля 2026, 18:40

Фото: Власовская школа №1

Во Власовской школе №13 провели масштабное патриотическое мероприятие к Международному дню памяти юного героя-антифашиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Инициатором события выступил Совет ветеранов муниципалитета. На уроке мужества состоялся разговор о юных героях всех времен и их подвигах. В нём участвовали школьники, родители, жители посёлка и ветераны.



«Гости познакомились с работой школы, посетили выставку школьных достижений, услышали о результатах работы в агропромышленном направлении. Программа включала экскурсию по школьному музею, кондитерской, швейной и столярной мастерским. Директор школы Елена Куликова рассказала о системе патриотического воспитания в образовательном учреждении», – говорится в сообщении.