Во Власовской школе поговорили о подвигах юных героев-антифашистов
Во Власовской школе №13 провели масштабное патриотическое мероприятие к Международному дню памяти юного героя-антифашиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Инициатором события выступил Совет ветеранов муниципалитета. На уроке мужества состоялся разговор о юных героях всех времен и их подвигах. В нём участвовали школьники, родители, жители посёлка и ветераны.
«Гости познакомились с работой школы, посетили выставку школьных достижений, услышали о результатах работы в агропромышленном направлении. Программа включала экскурсию по школьному музею, кондитерской, швейной и столярной мастерским. Директор школы Елена Куликова рассказала о системе патриотического воспитания в образовательном учреждении», – говорится в сообщении.
Учащиеся передали письма участникам спецоперации.
Завершился день концертом, подготовленным творческими коллективами школы. Выступления включали песни, танцы и чтение стихотворений памяти героев Великой Отечественной войны.