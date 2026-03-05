Астролог раскрыла, какой маникюр принесет удачу весной 2026 года

05 марта 2026, 09:50

Фото: iStock/igor_kell

Весной 2026 года привлечь в жизнь любовь, удачу и богатство поможет маникюр в цветах, отражающих энергетику разных периодов этого времени года, рассказала астролог Валентина Вильнер.





По ее словам, с 6 по 29 марта цветами успеха будут являться красный, алый и оранжевый. А с 30 марта по 23 апреля эксперт посоветовала выбирать для ногтей все оттенки зеленого и коричневого.





«С 24 апреля по 18 мая – серебряный, голубой, светло-серый. А с 19 мая и до конца весны главными станут нюдовые цвета. Также можно просто использовать полупрозрачный или прозрачный лак», — добавила Вильнер в разговоре с Москвой 24.