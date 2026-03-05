Астролог раскрыла, какой маникюр принесет удачу весной 2026 года
Весной 2026 года привлечь в жизнь любовь, удачу и богатство поможет маникюр в цветах, отражающих энергетику разных периодов этого времени года, рассказала астролог Валентина Вильнер.
По ее словам, с 6 по 29 марта цветами успеха будут являться красный, алый и оранжевый. А с 30 марта по 23 апреля эксперт посоветовала выбирать для ногтей все оттенки зеленого и коричневого.
«С 24 апреля по 18 мая – серебряный, голубой, светло-серый. А с 19 мая и до конца весны главными станут нюдовые цвета. Также можно просто использовать полупрозрачный или прозрачный лак», — добавила Вильнер в разговоре с Москвой 24.
Она уточнила, что удачными для маникюра днями в марте будут 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 и 26 числа. В апреле лучше заняться ногтями 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 28 и 29. В мае же удачными днями станут 1, 2, 9, 14, 29, а также весь период с 17 по 23-е, заключила Вильнер.