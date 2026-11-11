11 ноября 2026, 16:23

Фото: iStock/Julia Klueva

Подарки, праздничный стол, поездки и развлечения могут заметно увеличить расходы в конце года. Но подготовиться к ним можно заранее, даже если до Нового года осталось несколько недель. Главное — определить доступную сумму, составить план и регулярно откладывать деньги. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Зачем начинать копить на Новый год в ноябре Определите, сколько денег нужно на праздники Рассчитайте, сколько откладывать каждую неделю Где хранить деньги на новогодние расходы Какие повседневные траты можно сократить Как сэкономить на подарках к Новому году Как спланировать расходы на новогодний стол Как сохранить контроль над бюджетом до конца декабря

Зачем начинать копить на Новый год в ноябре

Определите, сколько денег нужно на праздники

Фото: iStock/Julia Klueva

Рассчитайте, сколько откладывать каждую неделю

Где хранить деньги на новогодние расходы

Какие повседневные траты можно сократить

Фото: iStock/Sheviakova kateryna

Как сэкономить на подарках к Новому году

Как спланировать расходы на новогодний стол

Как сохранить контроль над бюджетом до конца декабря