Названы самые доступные направления для отдыха на Новый год
Самым бюджетным зарубежным направлением для встречи Нового 2027 года стала Белоруссия, а среди дальних стран — Египет. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сведения туроператоров и экспертов туристического рынка.
Недельный тур в Белорусь стоит от 72 тысяч рублей на двоих. Шесть ночей в центре Минска с завтраками и перелётом из Петербурга обойдутся в 80,8 тысячи рублей. Экскурсионная поездка по Витебску, Минску и Полоцку стоит от 103,8 тысячи рублей без новогоднего банкета.
В Египте десять дней в трёхзвёздочном отеле Шарм-эль-Шейха по системе «всё включено» обойдутся в 158 тысяч рублей, в Хургаде — в 197 тысяч.
Неделя в Стамбуле с завтраками стоит от 143 тысяч рублей. Отдых в Турции по системе «всё включено» обойдётся от 170 тысяч рублей. В ОАЭ недельный тур с завтраками стоит от 200 тысяч рублей, а шесть ночей в отеле Рас-эль-Хаймы с новогодним ужином — 211 тысяч.
Неделя в Шанхае обойдётся от 217 тысяч рублей, но в эту цену входят только перелёт и проживание без завтраков. Шесть ночей на Хайнане стоят около 312 тысяч рублей, а восьмидневный экскурсионный тур по Чэнду и Чунцину — 365 тысяч.
Неделя на Шри-Ланке с завтраками стоит от 250 тысяч рублей. Шесть ночей на Пхукете обойдутся от 373 тысяч. Среди других стран СНГ недельный отдых с завтраками в Армении стоит от 120 тысяч рублей на двоих, в Азербайджане — от 123 тысяч, в Грузии — от 136 тысяч.
При этом поездка после новогодней ночи не обязательно будет дешевле. Даты с 29 декабря по 8 января продаются по повышенным ценам, а вылеты в начале января часто обходятся дороже. Россиянам советуют рассмотреть вылет во второй половине дня 31 декабря или рейсы с пересадкой, чтобы сэкономить.
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