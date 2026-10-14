Названы самые доступные направления для отдыха на Новый год

14 октября 2026, 17:43

Цены на туры для двоих из Петербурга начинаются от 72 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Choreograph (Konstantin Yuganov)

Самым бюджетным зарубежным направлением для встречи Нового 2027 года стала Белоруссия, а среди дальних стран — Египет. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сведения туроператоров и экспертов туристического рынка.