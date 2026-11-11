Москвичей предупредили о мокром снеге и похолодании в ночь на 12 ноября
В ночь на 12 ноября в Москве и Подмосковье пройдёт мокрый снег, а столбики термометров могут опуститься до −2 °C. Гидрометцентр России опубликовал соответствующую информацию в своём погодном бюллетене.
Согласно прогнозу, в Москве ночью температура воздуха составит от −1 до +1 °C, в Подмосковье — от −2 до +3 °C. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2–7 м/с.
Днём в столице пройдёт небольшой мокрый снег и дождь. Температура в Москве не поднимется выше +1…+3 °C, по области она составит 0…+5 °C. Ветер сменит направление на южное, его скорость останется в пределах 2–7 м/с.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 14 октября сохранится дождливая погода. После дождей Москву накроет холодный атмосферный фронт циклона.
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