За запуск петард в Новый год москвичам может грозить реальный срок
Жителям и гостям Москвы в новогоднюю ночь может грозить административный штраф от пяти до 50 тысяч рублей за запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий.
При наступлении тяжких последствий возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, от использования пиротехники рекомендуют воздержаться из‑за участившихся случаев провокаций с ее применением.
В полиции также напоминают, что нельзя запускать такие изделия в помещениях, с балконов и лоджий, рядом с жилыми домами, а также на объектах транспортной инфраструктуры. За нарушение правил обращения с пиротехникой есть ответственность по административной статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Если действия приведут к более серьезным последствиям, в таких случаях предусматривается уголовная ответственность по статье о нарушении правил использования взрывчатых веществ.
Читайте также: