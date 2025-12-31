За запуск петард в Новый год москвичам может грозить реальный срок

31 декабря 2025, 22:20

МВД: За запуск петард в Новый год москвичи могут получить до 5 лет тюрьмы

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Жителям и гостям Москвы в новогоднюю ночь может грозить административный штраф от пяти до 50 тысяч рублей за запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий.