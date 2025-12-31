Достижения.рф

За запуск петард в Новый год москвичам может грозить реальный срок

МВД: За запуск петард в Новый год москвичи могут получить до 5 лет тюрьмы
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Жителям и гостям Москвы в новогоднюю ночь может грозить административный штраф от пяти до 50 тысяч рублей за запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий.



При наступлении тяжких последствий возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, от использования пиротехники рекомендуют воздержаться из‑за участившихся случаев провокаций с ее применением.

В полиции также напоминают, что нельзя запускать такие изделия в помещениях, с балконов и лоджий, рядом с жилыми домами, а также на объектах транспортной инфраструктуры. За нарушение правил обращения с пиротехникой есть ответственность по административной статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Если действия приведут к более серьезным последствиям, в таких случаях предусматривается уголовная ответственность по статье о нарушении правил использования взрывчатых веществ.

