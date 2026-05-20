«Новый рекорд»: Синоптик рассказала, когда в Москве наступит прохлада

Синоптик Позднякова: в Москве прохлада наступит в конце текущей недели

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

До конца рабочей недели столичный регион останется во власти тропической жары — столбики термометров в среду могут обновить многолетний рекорд, поднявшись до +31°C. Однако уже во второй половине пятницы характер погоды кардинально изменится: холодный атмосферный фронт принесет грозы и затяжные дожди.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что завершающиеся рабочие дни станут самыми жаркими в этом отрезке лета. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6–7 градусов.





«В Москве температура может превысить отметку 30°. Сегодня будет установлен новый температурный рекорд. Рекордными окажутся и ближайшие дни. В четверг и пятницу ожидается 29–30 градусов тепла», — сообщила она.

«Он проявит себя кратковременными дождями различной интенсивности. Есть вероятность грозы, и при грозе порывы ветра могут усиливаться до 12–15 м/с. За холодным фронтом придёт более прохладный, менее жаркий воздух. В субботу осадки сохранятся на весь день. Ночью термометры покажут 16–18°C в Москве и 13–18°C по области. Дневная температура опустится до комфортных 23–25°C в столице и 21–26°C в Подмосковье», — предупредила эксперт.