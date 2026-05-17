Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится аномальная жара
Аномальная жара до плюс 31 градуса продержится в Москве до пятницы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил, что в понедельник в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а максимальная температура поднимется до +30 градусов.
Во вторник столицу ждет такой же засушливый и жаркий день. Столбики термометров могут достичь отметки в +30 градусов, что близко к рекорду, установленному в 1979 году, когда 19 мая температура поднялась до +30,2 градуса, пояснил Тишковец.
В вечернее время температура не опустится ниже +15-18 градусов. Весь остаток недели будет аномально жарким. Ночные температуры составят от +15 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до +28-31 градуса.
В среду, четверг и пятницу пройдут локальные дожди с грозами, преимущественно во второй половине дня, отметил синоптик. По словам эксперта, в выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта с грозами, градом и сильным ветром, температура днем опустится до +20-25 градусов.
