«Поблажек не будет»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни

18 мая 2026, 13:34

Синоптик Шувалов: четыре дня в Москве и Подмосковье будет июльская жара

Жителей столичного региона на ближайшие четверо суток ждет настоящая климатическая встряска: температура воздуха поднимется до +32 °C, что на 8–10 градусов выше нормы. Синоптики прогнозируют самую настоящую июльскую погоду, которая установится в Москве и области уже в середине рабочей недели. Однако долгожданное облегчение придет только к пятнице вместе с грозами, а комфортные выходные обещают быть значительно спокойнее и прохладнее.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что столбики термометров поднимутся до отметок +30…+32 °C, причем максимальные значения ожидаются в центре мегаполиса и на юго-востоке Подмосковья.





«Такая погода больше свойственна середине лета, а не концу весны. Отклонение от климатической нормы составит внушительные 8–10 градусов. Регион буквально "поменяется местами с июлем" на эти четыре дня. И даже ночь не принесет долгожданной прохлады. Поблажки нам не будет», — сказал он.

«Самый приятный сюрприз ждет жителей столицы на выходных. Жара спадет до более терпимых +24 °C. Это уже ближе к комфорту и спокойствию», — резюмировал Шувалов.