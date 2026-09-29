«Новый стандарт лечения депрессии»: Психиатр объяснил, что реально изменилось

29 сентября 2026, 12:46

Психиатр Федорович: депрессию часто сопровождают соматические заболевания

Фото: iStock/Elena Perova

Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Пациентам положены осмотры невролога, офтальмолога, терапевта, уролога, акушера-гинеколога и медицинского психолога, а также расширенный список анализов.





Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» объяснил, почему, по его мнению, принципиально ничего не поменялось, и какие специалисты, наоборот, были бы полезнее.





«Большинство пунктов — от анализов на гепатит, ВИЧ и сифилис до консультаций терапевта — это давно существующая рутина любого стационара, абсолютно стандартная процедура, так называемая "госпитальная пятёрка". Это анализы, которые должен сделать любой человек», — пояснил он.

«Единственное реальное изменение — расширение терапевтического спектра. Туда входит теперь иглоукалывание, светотерапия, ещё что-то, но вопрос в том, насколько это нужно и эффективно», — поделился Федорович.

«Диагностируют депрессию сейчас все, кому не лень. И даже люди, которые не то что не имеют медицинского диплома любого уровня, но и не имеют вообще никакого отношения к медицине. Депрессивные переживания часто сопровождают соматические заболевания, которые психиатры и психологи могут пропускать. И наоборот — под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства. Возможно, в этой части коллегиальное присутствие специалистов будет помогать психиатрам разбираться в этом», — добавил собеседник.