«Новый стандарт лечения депрессии»: Психиатр объяснил, что реально изменилось
Психиатр Федорович: депрессию часто сопровождают соматические заболевания
Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Пациентам положены осмотры невролога, офтальмолога, терапевта, уролога, акушера-гинеколога и медицинского психолога, а также расширенный список анализов.
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» объяснил, почему, по его мнению, принципиально ничего не поменялось, и какие специалисты, наоборот, были бы полезнее.
«Большинство пунктов — от анализов на гепатит, ВИЧ и сифилис до консультаций терапевта — это давно существующая рутина любого стационара, абсолютно стандартная процедура, так называемая "госпитальная пятёрка". Это анализы, которые должен сделать любой человек», — пояснил он.
Эксперт добавил, что все эти анализы и раньше делались в стенах психиатрических клиник, просто в рамках собственных лабораторий. А консультирующие специалисты — терапевты, кардиологи, пульмонологи, а при необходимости и хирурги — всегда привлекались к работе с пациентами.
«Единственное реальное изменение — расширение терапевтического спектра. Туда входит теперь иглоукалывание, светотерапия, ещё что-то, но вопрос в том, насколько это нужно и эффективно», — поделился Федорович.
Он подчеркнул, что если под депрессией понимать любые формы плохого настроения, то общий оздоровительный подход — массаж, ванны, лечебная физкультура — может быть эффективен. Но при клинической депрессии, «когда далеко не каждый антидепрессант может человеку помочь», эффективность таких методов вызывает сомнения. Отвечая на вопрос о широком круге специалистов, психотерапевт связал это с двумя проблемами: гипердиагностикой депрессии и сложностью разграничения психических и соматических состояний.
«Диагностируют депрессию сейчас все, кому не лень. И даже люди, которые не то что не имеют медицинского диплома любого уровня, но и не имеют вообще никакого отношения к медицине. Депрессивные переживания часто сопровождают соматические заболевания, которые психиатры и психологи могут пропускать. И наоборот — под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства. Возможно, в этой части коллегиальное присутствие специалистов будет помогать психиатрам разбираться в этом», — добавил собеседник.