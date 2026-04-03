Москву накроет «циклоническая депрессия»
Синоптик Сергеев: в Москву придёт циклоническая депрессия с дождями и туманом
В ближайшие дни Москва и европейская часть России могут столкнуться с «циклонической депрессией». Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что в центральных регионах страны ожидаются дожди, пасмурная погода и туманы.
«Циклоническая депрессия» — это область низкого атмосферного давления. Она вызывает постоянную хмурость — повышенное облакообразование, отсутствие солнца, осадки. В некоторых случаях она провоцирует аномальные погодные явления, например затяжные ливни и град», — пояснил синоптик.Сергеев уточнил, что в такие периоды дискомфорт чаще всего испытывают метеозависимые люди и те, кто находится в состоянии нервного перенапряжения.
Ранее москвичам объяснили предстоящий снег в столице возвратным похолоданием.