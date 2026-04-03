Москву накроет «циклоническая депрессия»

03 апреля 2026, 18:19

Синоптик Сергеев: в Москву придёт циклоническая депрессия с дождями и туманом

В ближайшие дни Москва и европейская часть России могут столкнуться с «циклонической депрессией». Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев.





В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что в центральных регионах страны ожидаются дожди, пасмурная погода и туманы.

«Циклоническая депрессия» — это область низкого атмосферного давления. Она вызывает постоянную хмурость — повышенное облакообразование, отсутствие солнца, осадки. В некоторых случаях она провоцирует аномальные погодные явления, например затяжные ливни и град», — пояснил синоптик.