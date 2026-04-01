Привычный продукт оказался связан с улучшением метаболических показателей при диабете

Достижения.рф

Оливковое масло помогает беременным при диабете
Фото: iStock/dulezidar

Учёные выяснили, что оливковое масло первого отжима улучшает метаболические показатели у беременных с гестационным диабетом. Об этом сообщает научный журнал Nutrients.



Исследователи провели клиническое испытание с участием 190 женщин. Участниц разделили на две группы. Первая получала стандартные рекомендации по питанию. Второй группе дополнительно назначили ежедневный приём трёх столовых ложек оливкового масла.

К концу беременности у женщин, употреблявших масло, реже возникала необходимость в инсулинотерапии. У них также зафиксировали снижение уровня триглицеридов в крови. Прибавка в весе и уровень глюкозы между группами значимо не отличались.

У новорождённых, чьи матери получали масло, реже встречались множественные осложнения. Эти дети также меньше нуждались в интенсивной терапии. Авторы работы связывают положительный эффект с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами продукта. Оливковое масло также может улучшать чувствительность клеток к инсулину.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0