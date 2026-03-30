«Ожирение и диабет»: Россиян предупредили об опасности сна при включенном свете

30 марта 2026, 10:58

Сомнолог Царева: Сон при свете приводит к ожирению

Сон при включенном свете может спровоцировать набор лишнего веса и развитие сахарного диабета второго типа. Об этом предупредила врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.





По ее словам, свет сильно влияет на качество сна, и чем его больше, тем меньше вырабатывается гормон мелатонин, который переключает организм с бодрствования на ночной отдых. Процесс засыпания не в полной темноте может увеличиться до полутора часов, отметила Царева.





«Люди, которые не высыпаются, испытывают больший стресс, к тому же у них меняется баланс гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод. Из-за этого к вечеру больше хочется есть, причем вредной пищи с повышенным содержанием углеводов и жиров», — пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.