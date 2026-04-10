В Наро-Фоминске спасли жизнь пациента с тяжёлым осложнением на фоне диабета

10 апреля 2026, 20:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье спасли пациента с тяжёлым осложнением, вызванным сахарным диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В поликлинику Наро-Фоминской больницы в Апрелевке обратился мужчина с жалобами на новообразование возле шеи. Оно доставляло дискомфорт и вызывало боль. Больной длительное время не обращался за медицинской помощью и надеялся, что всё «пройдёт само».



Проведённая диагностика выявила флегмону – острое гнойное воспаление, которое без своевременного лечения могло быстро распространиться и привести к летальному исходу.

«Пациент с тяжёлым сахарным диабетом и избыточным весом обратился к нам уже на этапе выраженного воспалительного процесса. Мы провели терапию, и уже через пять дней воспаление удалось купировать. Состояние пациента значительно улучшилось. Даже серьёзные проблемы можно решить в короткие сроки, если не откладывать обращение к медикам», – сказала врач-хирург дневного стационара поликлиники в Апрелевке Вера Заречина.