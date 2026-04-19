Синоптик рассказал о «волне холода» в Москве перед майскими праздниками
Очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, в столице ожидаются ледяные дожди, а на Русской равнине развернётся «битва между весной и зимой». Несмотря на раннее начало весны в этом году, погодные условия вернутся к тем, что были три недели назад, отметил Тишковец. Он объяснил, что это произойдёт из-за столкновения двух погодных систем: скандинавского антициклона и циклона, пришедшего с юга Поволжья.
В результате в восточных районах Центральной России, включая восточные области Подмосковья, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Костромскую, возможно временное возвращение снежного покрова. Аналогичная ситуация возможна в некоторых регионах Среднего Поволжья и на западных склонах Среднего и Северного Урала, добавил он.
