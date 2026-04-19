Синоптик предупредила об опасности раннего открытия дачного сезона
Погода в апреле в России очень переменчива, поэтому раннее открытие дачного сезона в этом месяце опасно для рассады дачников. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Из-за теплой апрельской погоды многие ошибочно начинают дачный сезон раньше времени. Однако, по словам синоптика, предстоящие осадки и похолодание могут быть опасны для рассады, так как возможны заморозки.
Макарова отмечает, что опытные дачники в этот период ограничиваются подготовительными работами и не высаживают рассаду в открытый грунт. Новички же, не осознавая рисков, могут навредить будущему урожаю, высаживая растения в неподходящих условиях.
Эксперт подчеркивает, что даже майские выходные не гарантируют безопасность для растений, так как заморозки возможны и в мае. В Московской области такие похолодания могут происходить даже в начале июня.
