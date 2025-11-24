Эксперт: нелицензионные зарядки могут повредить смартфон и разъём
Нелицензионные зарядные устройства могут повредить смартфон. Об этом рассказал член совета директоров «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.
По его словам, основная опасность — отсутствие контроля напряжения и силы тока. Аккумулятор при этом перегревается, быстрее теряет ёмкость, а в худших случаях возможно повреждение контроллера питания и материнской платы.
Эксперт в беседе с RT отметил, что такие зарядки часто не поддерживают протоколы быстрой зарядки и пытаются выдать больше тока, чем устройство способно безопасно принять.
Кроме того, некачественные кабели и вилки могут деформировать разъём смартфона и повреждать контактные дорожки, что приводит к износу и нарушению работы даже фирменной зарядки.
