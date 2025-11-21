Психолог предложила включить психологическую помощь в полис ОМС
Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай заявила, что услуги психологов должны быть доступны всем и включены в систему ОМС, а количество специалистов в больницах и школах необходимо увеличить. Об этом сообщает Осторожно Media.
По словам эксперта, в школах зачастую работает один-два психолога на несколько сотен учеников, что делает полноценную работу невозможной. В регионах ситуация ещё хуже: многие поликлиники и медицинские центры не имеют клинических психологов, психотерапевтов или психиатров.
Куликова-Цай подчеркнула, что уровень стресса и тревожности у населения растёт из-за пандемии и текущей геополитической ситуации. Решением проблемы она видит увеличение числа специалистов на местах и включение их услуг в ОМС.
При этом депутат Михаил Делягин отметил, что система подготовки кадров в России разрушена, и расширение ОМС на всех психологов в настоящий момент невозможно, следует сосредоточиться на наиболее уязвимых категориях граждан — подростках, беременных и ветеранах.
