Психолог предложила включить психологическую помощь в полис ОМС

21 ноября 2025, 17:45

Фото: iStock/SeventyFour

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай заявила, что услуги психологов должны быть доступны всем и включены в систему ОМС, а количество специалистов в больницах и школах необходимо увеличить. Об этом сообщает Осторожно Media.