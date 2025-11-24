«Новогодняя мишень» и «Запретное слово»: игры и конкурсы для всей семьи на Новый год
Новый год — замечательный праздник, объединяющий всю семью вокруг елки, подарков и вкусных угощений. Но ведь хочется сделать этот вечер незабываемым, добавив немного веселья и азарта! В материале «Радио 1» предлагаем вашему вниманию подборку праздничных игр и конкурсов, которые подойдут для всех поколений вашей семьи и создадут неповторимую атмосферу праздника.
1. Конкурс «Новогодняя мишень»
Этот конкурс подойдет маленьким детям и взрослым, так как в нем важно лишь умение попадать мячом в цель. Нужно повесить лист бумаги на стену и нарисовать круги разного размера, каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. Участники бросают мячи с определенного расстояния, стараясь набрать максимальное количество очков. Победит тот, кто наберёт больше всего баллов!
2. Игра «Фанты»
Эта игра известна каждому поколению россиян. Она предполагает заранее подготовленные задания («спеть песню», «рассказать стих») и карточки с именами участников. Каждый вытаскивает карточку и выполняет задание своего соседа справа. Веселье гарантировано!
3. Конкурс «Рисуем новогоднюю ночь»
Здесь понадобится большой лист ватмана, карандаши и фломастеры. Все участники получают одинаковые листы и рисуют свою версию новогодней ночи: звёзды, снежинки, ёлку, огоньки гирлянд... Затем все рисунки соединяются вместе, образуя единую картину. Кто бы мог подумать, насколько разными будут представления каждого члена семьи?
4. Игра «Ёлочная головоломка»
Для этого конкурса понадобятся игрушечные новогодние шары разных цветов. Ведущий называет цвета шаров, а игроки должны быстро достать шарики нужного оттенка из мешочка. Выигрывает самый быстрый участник. Можно усложнить правила, предложив доставать игрушку с закрытыми глазами.
5. Игра «Запретное слово»
Один из игроков назначается ведущим и загадывает любое слово, которое нельзя произносить вслух. Остальные участники общаются друг с другом, пытаясь выяснить запретное слово. Тот, кто случайно произнесет его, выбывает из игры. Побеждает игрок, оставшийся последним.
6. Новогоднее семейное караоке
Нет ничего лучше, чем спеть любимые праздничные хиты в кругу родных. Заранее подготовьте плейлист песен вроде «Маленькой ёлочки», «Новогоднего вальса», «Голубого огонёчка». Можно устроить соревнование среди членов семьи на лучшее исполнение.