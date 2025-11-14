Визы в Египет для россиян подорожают более чем в два раза с нового года

14 ноября 2025, 14:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С нового года россиянам придётся платить за египетскую визу почти вдвое больше: с 25 до 45 долларов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одобренный Палатой представителей Египта законопроект.