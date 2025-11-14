Визы в Египет для россиян подорожают более чем в два раза с нового года
С нового года россиянам придётся платить за египетскую визу почти вдвое больше: с 25 до 45 долларов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одобренный Палатой представителей Египта законопроект.
По информации источников, законопроект внесло Министерство иностранных дел страны. Ожидается, что вырученные средства будут направлены на содержание и развитие зданий и земель для дипломатических миссий, посольств и консульств страны.
Туристическая индустрия страны уже отреагировала негативно: резкий рост стоимости виз может сказаться на потоке туристов, особенно на фоне интереса к недавно открывшемуся Большому египетскому музею в Каире. Окончательное решение о повышении стоимости виз примет Совет министров Египта в текущем году.
