Нутрициолог назвал три простых совета для ясности ума

13 ноября 2025, 15:23

Нутрициолог Пристанский: для ума нужно пить воду, есть орехи и заменять сладкое

Фото: iStock/RossHelen

Что действительно нужно нашему мозгу, чтобы оставаться бодрым и помнить все даже в преклонном возрасте? Оказывается, не чудо-таблетки, а простые и проверенные наукой правила.





Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» дал три главных совета по питанию для сохранения памяти и ясности ума на долгие годы.







Контролируйте водно-солевой баланс: без достаточного количества воды все остальные меры будут менее эффективны.

«Чем наша кровь гуще, тем хуже она поступает в мелкие капилляры, сосуды и так далее. Поэтому полтора-два литра воды в день желательно выпивать», — добавил он.

Добавьте в рацион орехи: это источник незаменимых жиров, которые критически важны для работы нашей нервной системы.

«В них содержится огромное количество необходимых масел, которые являются базой для наших гормонов», — отметил эксперт.

Выбирайте полезные сладости: гораздо более разумный выбор — фрукты или ягоды.

«В ягодах и фруктах больше клетчатки, это принесет пользу организму и утолит жажду сладкого», — посоветовал нутрициолог.