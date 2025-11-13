Нутрициолог назвал три простых совета для ясности ума
Нутрициолог Пристанский: для ума нужно пить воду, есть орехи и заменять сладкое
Что действительно нужно нашему мозгу, чтобы оставаться бодрым и помнить все даже в преклонном возрасте? Оказывается, не чудо-таблетки, а простые и проверенные наукой правила.
Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» дал три главных совета по питанию для сохранения памяти и ясности ума на долгие годы.
- Контролируйте водно-солевой баланс: без достаточного количества воды все остальные меры будут менее эффективны.
«Чем наша кровь гуще, тем хуже она поступает в мелкие капилляры, сосуды и так далее. Поэтому полтора-два литра воды в день желательно выпивать», — добавил он.
- Добавьте в рацион орехи: это источник незаменимых жиров, которые критически важны для работы нашей нервной системы.
«В них содержится огромное количество необходимых масел, которые являются базой для наших гормонов», — отметил эксперт.
- Выбирайте полезные сладости: гораздо более разумный выбор — фрукты или ягоды.
«В ягодах и фруктах больше клетчатки, это принесет пользу организму и утолит жажду сладкого», — посоветовал нутрициолог.
Специалист также напомнил о важности физической активности, особенно для тех, кто работает сидя. Движение улучшает кровообращение, что напрямую влияет на качественное питание мозга кислородом и питательными веществами.