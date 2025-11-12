Почему витамины не работают? Нутрициолог указала на главную причину
Нутрициолог Макарова: усвояемость витаминов начинается со здоровья кишечника
Вы пьете витамины, едите полезные продукты, а результата нет? Анализы показывают, что уровень жизненно важных элементов все равно низкий.
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что все усилия могут быть напрасны, если не решен один ключевой вопрос — здоровье кишечника.
«То есть все равно мы отходим к основам. Если с кишечником какие-то проблемы, то бесполезно, например, пытаться пойти и свалить все на витамины, нужно искать корень зла», — сказала она.
По ее словам, усвояемость витаминов начинается со здоровья кишечника. Если там есть воспалительные процессы или нарушена микрофлора, то полезные вещества просто не будут усваиваться в полном объеме, сколько бы их ни поступало в организм.
«Мы уходим на уровень минус один, то есть начинаем восстанавливать микрофлору в кишечнике. Только потом возвращаемся к тем методам, которые будут способствовать повышению уровня витамина. Это и есть тот самый фундамент, без которого все остальные меры будут малоэффективным», — предупредила специалист.