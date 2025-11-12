Почему витамины не работают? Нутрициолог указала на главную причину

12 ноября 2025, 12:44

Нутрициолог Макарова: усвояемость витаминов начинается со здоровья кишечника

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Вы пьете витамины, едите полезные продукты, а результата нет? Анализы показывают, что уровень жизненно важных элементов все равно низкий.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что все усилия могут быть напрасны, если не решен один ключевой вопрос — здоровье кишечника.





«То есть все равно мы отходим к основам. Если с кишечником какие-то проблемы, то бесполезно, например, пытаться пойти и свалить все на витамины, нужно искать корень зла», — сказала она.

«Мы уходим на уровень минус один, то есть начинаем восстанавливать микрофлору в кишечнике. Только потом возвращаемся к тем методам, которые будут способствовать повышению уровня витамина. Это и есть тот самый фундамент, без которого все остальные меры будут малоэффективным», — предупредила специалист.