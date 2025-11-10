Биотехнолог развеял миф о вреде соли

10 ноября 2025, 18:19

Биотехнолог Быстров: дефицит соли опасен для здоровья

Фото: iStock/Detry26

Бездумное следование бессолевым диетам может негативно сказаться на здоровье. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров.





По его словам, при бессолевом питании в крови повышается гормон ренин, который вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов.



Кроме того, дефицит натрия сказывается на выработке инсулина и повышает активность нервных клеток и окончаний.





«Соль необходима для водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов, работы мышц. При ее дефиците у человека могут возникать слабость, судороги, падение давления. Однако важно знать, что, согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма соли для взрослого человека — не более 5 г», — уточнил Быстров в беседе с «Известиями».

