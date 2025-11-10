Биотехнолог развеял миф о вреде соли
Биотехнолог Быстров: дефицит соли опасен для здоровья
Бездумное следование бессолевым диетам может негативно сказаться на здоровье. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров.
По его словам, при бессолевом питании в крови повышается гормон ренин, который вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов.
Кроме того, дефицит натрия сказывается на выработке инсулина и повышает активность нервных клеток и окончаний.
«Соль необходима для водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов, работы мышц. При ее дефиците у человека могут возникать слабость, судороги, падение давления. Однако важно знать, что, согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма соли для взрослого человека — не более 5 г», — уточнил Быстров в беседе с «Известиями».
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Москве 24», что регулярное употребление зеленого чая матча может усугубить дефицит железа из-за высокого содержания танинов.
«Танины теоретически могут способствовать развитию анемии и ее симптомов, среди которых ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос. Также матча, как и любой другой напиток с кофеином, может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение», — отметила эксперт.
При этом она уточнила, что качественный натуральный чай матча содержит антиоксиданты, которые улучшают активность мозга и способствуют детоксикации организма.