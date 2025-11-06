Россиянам объяснили, чем грех пьянства отличается от умеренного употребления

06 ноября 2025, 19:10

Священник Пархоменко: важно соблюдать меру в употреблении алкоголя

Фото: iStock/WinzenT

Грань между грехом пьянства и допустимым потреблением алкоголя заключается в соблюдении меры. Об этом рассказал православный священник Константин Пархоменко.





По его словам, в Библии говорится, что разрешается выпивать алкогольные напитки, при этом апостол Павел говорит, что «пьяницы Царства Божия не наследуют».





«По моему мнению, апостол говорил о непотребном поведении. Действительно, в античном мире были люди, которые начинали пить с утра, уже днём были пьяные, а к вечеру уже совсем. Эти люди безобразничали, дрались, впадали в блуд и тому подобное», — отметил Пархоменко в беседе с RT.

