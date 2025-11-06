Россиянам объяснили, чем грех пьянства отличается от умеренного употребления
Священник Пархоменко: важно соблюдать меру в употреблении алкоголя
Грань между грехом пьянства и допустимым потреблением алкоголя заключается в соблюдении меры. Об этом рассказал православный священник Константин Пархоменко.
По его словам, в Библии говорится, что разрешается выпивать алкогольные напитки, при этом апостол Павел говорит, что «пьяницы Царства Божия не наследуют».
«По моему мнению, апостол говорил о непотребном поведении. Действительно, в античном мире были люди, которые начинали пить с утра, уже днём были пьяные, а к вечеру уже совсем. Эти люди безобразничали, дрались, впадали в блуд и тому подобное», — отметил Пархоменко в беседе с RT.
По его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку церковь призывает следить за своим поведением и соблюдать меру во всём. Поэтому важно адекватно оценивать своё состояние, заключил священник.
Тем временем некоторые слабоалкогольные напитки, полученные путём брожения, содержат витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества из хмеля, солода, яблок, а также пребиотики и пробиотики. Однако директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила Общественной Службе Новостей, что положительное воздействие меркнет на фоне высокого риска формирования алклглдбглй зависимости.
«Поэтому я, конечно, против популяризации слабоалкогольных напитков. Это однозначно путь к привыканию. Лучше заменить их и включать в свой рацион либо безалкогольные, либо другие продукты ферментации: квашеную капусту, кимчи. Можно самостоятельно ферментировать многие клубневые овощи, корнеплоды и так далее», — отметила диетолог.
Кроме того, альтернативой слабоалкогольным напиткам по содержанию пробиотиков и пребиотиков и влиянию на пищеварение являются квас или комбуча.