Нутрициолог раскрыла пользу семян чиа

18 мая 2026, 17:40

Врач Гузман: семена чиа не стоит употреблять в сухом виде

Семена чиа являются продуктом с высокой пищевой плотностью, богатым растительной клетчаткой, кальцием, магнием и железом. Об этом рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.





По ее словам, главным преимуществом семян чиа является содержание пищевых волокон. Растворимые волокна продукта образуют гелеобразную структуру, способствующую регулярному стулу, а также поддерживанию разнообразия кишечной микробиоты и замедлению всасывания углеводов. Семена чиа богаты α-линоленовой кислотой (растительной Омега-3), кальцием, магнием и железом.





«Метанализы исследований показывают, что достаточное потребление растворимой клетчатки связано со снижением уровня LDL-холестерина, лучшим контролем аппетита и снижением сердечно-метаболических рисков. При этом важно понимать: эффект связан не с «магией чиа», а именно с клетчаткой в целом», — добавила Гузман в беседе с «Газетой.Ru».