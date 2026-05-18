Нутрициолог раскрыла пользу семян чиа
Врач Гузман: семена чиа не стоит употреблять в сухом виде
Семена чиа являются продуктом с высокой пищевой плотностью, богатым растительной клетчаткой, кальцием, магнием и железом. Об этом рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.
По ее словам, главным преимуществом семян чиа является содержание пищевых волокон. Растворимые волокна продукта образуют гелеобразную структуру, способствующую регулярному стулу, а также поддерживанию разнообразия кишечной микробиоты и замедлению всасывания углеводов. Семена чиа богаты α-линоленовой кислотой (растительной Омега-3), кальцием, магнием и железом.
«Метанализы исследований показывают, что достаточное потребление растворимой клетчатки связано со снижением уровня LDL-холестерина, лучшим контролем аппетита и снижением сердечно-метаболических рисков. При этом важно понимать: эффект связан не с «магией чиа», а именно с клетчаткой в целом», — добавила Гузман в беседе с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что семена не стоит употреблять в сухом виде, поскольку они поглощают жидкость и могут вызвать дискомфорт при глотании. В день, по словам нутрициолога, стоит съедать не более 1–2 столовых ложек чиа. Предварительно их необходимо замочить в воде, йогурте или каше.