Достижения.рф

Девушка окунула лицо в салат с майонезом и получила химический ожог

Baza: Девушка окунула лицо в салат с майонезом и получила химический ожог
Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Девушка окунула лицо в салат с майонезом и получила химический ожог. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Алёна решила оригинально поздравить всех с Новым годом: она планировала окунуть лицо в майонезный салат, затем выпить шампанского и снять это на видео. Однако её идея не увенчалась успехом.

После смывания майонеза с лица россиянка заметила на коже большие красные пятна. Антигистаминные препараты и холодные компрессы не принесли облегчения — раздражение было слишком сильным.

По словам девушки, единственным средством, которое помогло, стал гель с соком алоэ. Вероятно, причиной такой реакции стал уксус, который входит в состав традиционного соуса.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1