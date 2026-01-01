Девушка окунула лицо в салат с майонезом и получила химический ожог
Девушка окунула лицо в салат с майонезом и получила химический ожог. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Алёна решила оригинально поздравить всех с Новым годом: она планировала окунуть лицо в майонезный салат, затем выпить шампанского и снять это на видео. Однако её идея не увенчалась успехом.
После смывания майонеза с лица россиянка заметила на коже большие красные пятна. Антигистаминные препараты и холодные компрессы не принесли облегчения — раздражение было слишком сильным.
По словам девушки, единственным средством, которое помогло, стал гель с соком алоэ. Вероятно, причиной такой реакции стал уксус, который входит в состав традиционного соуса.
