Названа суточная норма потребления майонеза
Безопасно для здоровья можно съесть всего одну столовую ложку майонеза в сутки. Об этом заявил кандидат биологических наук, доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Николай Хоменец, передает ТАСС.
По словам специалиста, суточная норма потребления майонеза составляет 20–30 граммов, независимо от того, используется ли он в бутербродах, салатах или как добавка к другим блюдам. Хоменец охарактеризовал майонез как продукт с неоднозначной вредностью. Он отметил, что вред может нанести только его чрезмерное употребление.
Основной недостаток майонеза заключается в его высокой калорийности и содержании большого количества жирных кислот, которые могут повышать уровень холестерина в крови, подчеркнул эксперт. Кроме того, продукт содержит значительное количество натрия, что увеличивает риск гипертонии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Хоменец также обратил внимание на то, что салаты, заправленные майонезом, не следует оставлять на столе на длительное время, так как в них могут размножаться бактерии, способные вызвать пищевые отравления.
