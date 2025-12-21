Названа суточная норма потребления майонеза

21 декабря 2025, 12:24

Доцент Хоменец: В сутки можно съесть только одну столовую ложку майонеза

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Безопасно для здоровья можно съесть всего одну столовую ложку майонеза в сутки. Об этом заявил кандидат биологических наук, доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Николай Хоменец, передает ТАСС.