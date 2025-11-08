Россиянам рассказали, можно ли есть на ночь

08 ноября 2025, 15:08

Пищевой технолог Быстров: перед сном можно немного перекусить

Фото: iStock/RossHelen

Вечером можно перекусить нежирными продуктами, которые не перегрузят желудок. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.





По его словам, в жизни каждого человека бывают поздние приходы домой, когда банально хочется есть, а заснуть на голодный желудок не получается. В этом случае эксперт посоветовал устроить вечерний перекус. Для этого подойдут нежирные продукты, например, рыба, кефир, индейка, овощи или яйцо с листовым салатом.





«Одним из наиболее полезных вечерних перекусов считается индейка, потому что в ней содержится триптофан — аминокислота, которая в организме превращается в мелатонин — «гормон сна»», — отметил Быстров в беседе с RT.